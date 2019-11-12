إدانة 38 متهما بارتكاب جرائم إرهابية في السعودية

لم تعرف بعد جنسيات المدانين أو أسماؤهم أو تفاصيل عن تاريخ إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

قالت قناة الإخبارية التلفزيونية التي تديرها الدولة يوم الثلاثاء إن محكمة سعودية أدانت 38 متهما بارتكاب جرائم إرهابية.

وأضافت أنهم أدينوا بتهم من بينها تمويل الإرهاب والتكفير، مشيرة إلى أن أحدهم أنشأ تنظيما إرهابيا في السجن.

ولم تورد الإخبارية جنسيات المدانين أو أسماءهم أو تفاصيل عن تاريخ إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

ويواجه سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان تدقيقا دوليا متزايدا منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول عام 2018 واعتقال ناشطات حقوقيات لا تزال محاكمتهن جارية.

ونفذت السعودية في أبريل نيسان حكم الإعدام بالسيف في 37 رجلا لإدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن معظمهم شيعة ربما لم تكن محاكمتهم عادلة وإن ثلاثة منهم على الأقل أحداث.

وفي 2017 نفذت السعودية حملة على المعارضين شملت اعتقال عشرات من رجال الدين والمثقفين والنشطاء وتم تقديم بعضهم للمحاكمة بتهم إرهابية.

والاحتجاجات العامة والأحزاب السياسية محظورة في السعودية. وتعرضت المملكة بين 2003 و2006 لهجمات متشددين تابعين لتنظيم القاعدة على مجمعات سكنية و منشآت حكومية. وردت الرياض بإلقاء القبض على آلاف المشتبه بهم وشنت حملة إعلامية لتشويه فكرهم.

