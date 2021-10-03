إدلب .. الجيش السوري يستهدف مسلحي النصرة بضربات صاروخية مكثفة

وجه الجيش السوري ضربات صاروخية مكثفة، استهدفت مواقع مسلحي تنظيم جبهة النصرة وحلفائه في ريف إدلب الجنوبي، ومنطقة شمال غرب سهل الغاب.

وقال مصدر عسكري أن ضربات الجيش السوري تأتي ردا على خرق "النصرة" لإتفاق وقف إطلاق النار، في حين وصف مصدر ميداني أن تلك الضربات تشير إلى أن معركة إدلب تقترب شيئا فشيئا.

وأكد محللون أن جبهة إدلب تقترب من الحسم العسكري، في حال إخفاق كل التسويات السلمية.

وأفادت صحيفة "الوطن" باستهداف الجيش للجماعات الإرهابية بضربات صاروخية في السرمانية والزيارة وخربة الناقوس بسهل الغاب الشمالي الغربي، فيما قامت وحدات الجيش السوري العاملة بريف إدلب باستهداف كل من الفطيرة وفليفل وبينين بريف إدلب الجنوبي في حين وصف مصدر ميداني تلك الضربات بأنها رسالة مفادها أن معركة إدلب قد اقتربت.

ريف درعا

وفي ريف درعا الشمالي الغربي، بدأت في مدينة جاسم تسوية أوضاع العشرات من المدنيين والعسكريين السابقين وفق اتفاق جرى التوصل إليه بين اللجنة العسكرية والأمنية وأهالي المنطقة.

وكالة وكالة "سانا" قد أشارت إلى فتح مركز التسوية وتوافد المسلحون والمطلوبون لتسوية أوضاعهم وتسليم السلاح الذي كان في حوزة بعضهم للجيش تنفيذاً للاتفاق الذي طرحتْه الدولة وإيذانا بإعادة الأمن والاستقرار الى تلك القرى والبلدات.

كاميرا #سانا تواكب قيام وحدات من #الجيش_العربي_السوري بتمشيط مدينة نوى ومحيطها بريف #درعا الشمالي بعد ساعات من استكمال عمليات التسوية فيها في إطار الاتفاق الذي طرحته الدولة pic.twitter.com/H2LPa5KCIk — سانا عاجل (@SanaAjel) October 3, 2021

ومنذ أيام، أفادت وسائل إعلام بأنّ ضربات صاروخية مكثّفة استهدفت مواقع الجماعات المسلحة، في جنوب إدلب وغربها شمال سوريا وسهل الغاب شمال غرب مدينة حماة.

وأوضحت أنّ قصف الجيش السوري استهدف صباحاً مواقع المسلحين في محيط مرعيان وكفريا ومعرة مصرين وجسر الشغور مع تحليقٍ مكثف للطيران المسيّر.