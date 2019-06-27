"إدلب على حافة كابوس إنساني"

في تسجيل مصور من المقرر ان يجري بثه قريبا على الانترنت، يطلق مسؤولو منظمات انسانية في نيويورك حملة عالمية تحمل تحذيرا قويا من ان منطقة إدلب في شمال غرب سوريا باتت "على حافة كابوس إنساني" جراء المعارك بين قوات النظام والمعارضة.

وقال هؤلاء المسؤولون في التسجيل ان إدلب التي يقطنها ثلاثة ملايين شخص بينهم مليون طفل."على حافة كابوس إنساني من دون أي إجراء".

واضافوا أن "عددا كبيرا من المدنيين قضوا" و"حتى الحروب لها قوانين"، مطالبين بحماية المدنيين في المحافظة ومعربين عن أسفهم لشن هجمات على المستشفيات والمدارس والاسواق.

وقال مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك في بيان "إن اسوأ مخاوفنا في طور التحقق"، علما بأنه ينبه مجلس الامن الى خطورة الوضع في إدلب منذ أسابيع.

وإضافة الى لوكوك، شارك خصوصا في الشريط المصور هنرييتا فور (يونيسف) ويان ايغلاند (المجلس النروجي للاجئين) وكارولين مايلز (سايف ذي تشيلدرن) وآبي ماكسمان (اوكسفام أميركا) وديفيد ميليباند (اللجنة الدولية للانقاذ) وديفيد بيسلي (برنامج الاغذية العالمي).

وتسيطر هيئة تحرير الشام (الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا) على القسم الاكبر من المحافظة. ومنذ نيسان/أبريل، كثف النظام السوري وحليفته روسيا قصف المناطق التي يسيطر عليها الجهاديون. وقتل أكثر من 470 مدنيا وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، ونزح أكثر من 330 ألفا بحسب الامم المتحدة.

