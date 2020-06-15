إدلب.. مقتل اثنين من قادة "حراس الدين" بغارة للتحالف الدولي

أسفر هجوم نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات التحالف الدولي، عن مقتل اثنين من قادة تنظيم "حراس الدين" وإصابة ثالث، في الطرف الغربي لمدينة إدلب السورية، مساء أمس الأحد.

وذكرت صحيفة "جورزليم بوست"، اليوم الاثنين، أن طائرة مسيرة استهدفت بصاروخ من نوع جو-أرض "Hellfire"، سيارة كان فيها قادة من أصل أردني ويمني في إدلب.

وقالت مصادر محلية إن الهجوم وقع في ريف إدلب الشمالي الشرقي، حيث قصفت طائرة مسيرة من دون طيار سيارة كان يستقلها قياديون في تنظيم "حراس الدين" الذي يعتبر فرع "تنظيم القاعدة" في سوريا.

وأوضحت أن المستهدفين هما "قسام الأردني"، المسؤول العسكري العام لتنظيم "حراس الدين"، و"بلال الصنعاني"، الذي كان أحد القادة العسكريين في "هيئة تحرير الشام" التي يقودها أبو محمد الجولاني، قبل انضمامه لاحقا إلى تنظيم "حراس الدين".