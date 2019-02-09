جنود من الجيش السوري

لقي جندي سوري مصرعه بإطلاق نار من طرف الجماعات المسلحة في منطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب السورية، بحسب ما أفاد به المركز الروسي للمصالحة في سوريا.