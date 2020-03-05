إردوغان وبوتين يبحثان وقف النار في إدلب والمعارضة تقصف سراقب

بدأ بوتين الخميس محادثات مع نظيره التركي إردوغان بخصوص وقف إطلاق النار في سوريا بتقديم تعازيه في مقتل جنود أتراك في منطقة إدلب في الآونة الأخيرة.

قالت وكالة الإعلام الروسية الخميس نقلا عن أحد مراسليها إن مقاتلي المعارضة السورية استأنفوا قصف مدينة سراقب الاستراتيجية بمحافظة إدلب الشمالية الغربية وكذلك طريق إم5 السريع الواصل بين دمشق وحلب.

وأضافت الوكالة أن مقاتلي المعارضة حاولوا دخول سراقب ليل الأربعاء لكن قوات الحكومة تصدت لهم.

وتحاول قوات الحكومة السورية تدمير نقاط نيران المعارضة.

جاء ذلك فيما بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بخصوص وقف إطلاق النار في سوريا بتقديم تعازيه في مقتل جنود أتراك في منطقة إدلب في الآونة الأخيرة.

وقال بوتين، الذي كان يتحدث بجانب أردوغان خلال اجتماعهما بالكرملين، إن الوضع في محافظة إدلب السورية أصبح متوترا جدا مما تطلب إجراء محادثات مباشرة بينهما.

ويزور أردوغان موسكو في وقت يشهد مواجهة بين الجيشين التركي والروسي في حرب أدت لنزوح نحو مليون شخص خلال ثلاثة أشهر.

وقال الرئيس التركي قبيل بدء المحادثات، إنه يأمل أن تؤدي القرارات التي سيتمخض عنها اجتماعه مع بوتين في تخفيف الوضع في منطقة إدلب حيث تصاعد الصراع في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال أردوغان أمام عدسات الصحفيين في بداية الاجتماع إن العلاقات بين تركيا وروسيا في ذروتها وإن هدفه هو تعزيز هذه العلاقات.

وقال مسؤول تركي كبير لرويترز إن من المرجح أن يتفق اردوغان وبوتين في نهاية المطاف على وقف إطلاق النار خلال اللقاء، وذلك بعد أسابيع فشلت فيها الطرق الدبلوماسية في وقف القتال بين تركيا ومقاتلي المعارضة السورية من جهة وقوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا من جهة أخرى.

وأضاف المسؤول أن "الدبلوماسية السياسية ستكون أكثر حسما اليوم من الدبلوماسية العسكرية".

وتدعم ضربات جوية روسية مساعي قوات الحكومة السورية لاستعادة آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد.

وفجر ذلك ما تقول الأمم المتحدة إنه قد يكون أسوأ أزمة إنسانية تشهدها الحرب الدائرة منذ تسع سنوات التي دفعت الملايين للنزوح عن منازلهم وأدت لمقتل مئات الآلاف.

