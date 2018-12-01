إردوغان يطالب السعودية بتسليم المشتبهين بقتل خاشقجي

الصحافي السعودي جمال خاشقجي

طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت السعودية بأن تسلّم بلاده المشتبه بهم في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول، مبديا عدم ثقته بالقضاء السعودي.

وفي حديث الى الصحافيين في ختام قمة مجموعة العشرين في بوينوس ايرس، قال إردوغان إن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كان الوحيد الذي أثار قضية خاشقجي خلال القمة، وأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطى "تفسيرات لا تصدق" حول دور الرياض في القضية.

ولم يوجه الرئيس التركي اي اتهام صريح الى ولي العهد السعودي، مكتفيا بالقول ان الامر بقتل خاشقجي صدر من "اعلى مستوى" في المملكة.

وحتى الان، وجه النائب العام السعودي اتهامات الى 11 شخصا من اصل 21 مشتبها بهم طالبا عقوبة الاعدام بحق خمسة منهم.

وفرضت دول عدة بينها كندا والولايات المتحدة وفرنسا والمانيا عقوبات مالية على سعوديين "يشتبه بمسؤوليتهم او بتواطئهم" في قضية مقتل خاشقجي.