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إردوغان يعلن عملية وشيكة ضد المقاتلين الاكراد في شمال سوريا

إردوغان يعلن عملية وشيكة ضد المقاتلين الاكراد في شمال سوريا
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