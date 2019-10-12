إرسال قوات حفظ سلام إلى الحدود السورية مع فلسطين المحتلة

من المقرر أن تنتشر قوات إضافية لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مناطق بالشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

ونقلت مواقع اعلامية عبرية عن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يوم السبت إن أستراليا وجزر فيجي سترسلان في مهمة مشتركة قواته لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

وأوضح الموقع إلى أن القوات التي ستُرسل ستنتشر على الحدود "الإسرائيلية" السورية.

كانت قوات حفظ السلام قد انسحبت في اعقاب اندلاع الثورة السورية

واحتلت اسرائيل هضبة الجولان السورية في حرب 1967