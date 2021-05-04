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إزالة عبارة “للمسلمين فقط” عن لوحات مرورية بالمدينة المنورة

منشور 04 أيّار / مايو 2021 - 11:21
إزالة عبارة “للمسلمين فقط” عن لوحات مرورية مؤدية المدينة المنورة

أزالت السلطات السعودية عبارة “للمسلمين فقط” عن لافتات مرورية مؤدية الى المدينة المنورة، في خطوة اعتبرها معلقون دليلا على "سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين".

واظهرت صور نشرها مغردون استبدال العبارة التي كانت مميزة باللون الاحمر التحذيري، بعبارة “إلى حدود الحرم” بلون أخضر.

وما هو معتاد في الطريق إلى المدينة المنورة هو أن تستقبلك لوحات إرشادية ضخمة تذكرك بأن أمامك طريقين يعتمدان على أي الأديان تتبع، فالأول متاح للمسلمين، والآخر لغيرهم.

إلا أن الجهات المعنية في السعودية، بدّلت تلك اللوحات الإرشادية التي تستقبل زوار المدينة المنورة التي تُعدّ في المرتبة الثانية بين البقاع المقدسة في الإسلام، بالعبارة الشهيرة ’للمسلمين فقط‘ وسط لون تحذيري أحمر، ومفادها أن الديانة شرط لدخول المنطقة المقدسة على غرار مكة المكرمة، إلى عبارة تبدو أكثر تلطفاً وترحيباً إلى حد الحرم.

وقال مغردون سعوديون إن ذلك يدل على سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين.

وكان الفقيه السعودي الراحل عبد العزيز بن باز قد بين المسألة خلال رده على سؤال حول ما اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قصد في حديث له عن تحريم المدينة "كحرم إبراهيم"، أن ذلك "يشمل دخول الكفار إليها؟".

وقال بن باز "أما دخول المشركين فليس الأمرُ في هذا واضح؛ لأنه ﷺ أقرَّ دخول المشركين، دخل عليه وفدُ نجران والنَّصارى، ووفد ثقيف وثنيُّون، فظاهر الأدلة أن هذا ليس مثل مكة".

كلمات دالة:المدينة المنورةمكة المكرمةالسعوديةديانةالاسلام

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