إسبانيا تسجل أقل عدد وفيات يومية بكورونا منذ أكثر من شهر

أعلنت إسبانيا اليوم الأحد، أن العدد اليومي للوفيات بفيروس كورونا تراجع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر، حيث سجلت 288 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية، أن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 23190 من 22902 في اليوم السابق، فيما بلغت حصيلة الإصابات 207634 بزيادة 1729 عن اليوم السابق.

وتمثل أرقام اليوم تراجعا حادا لليوم الثاني على التوالي في معدل الإصابات الجديدة (مقارنة مع 2944 و6740 السبت والجمعة الماضيين).

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية والثالثة على التوالي في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا في العالم من حيث الإصابات والوفيات