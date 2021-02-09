إسراء عسيري.. أول امرأة سعودية تتولى قيادة هيئة الإعلام المرئي والمسموع

تنضم عسيري لعدد كبير من السعوديات اللاتي جرى تعيينهن في مناصب قيادية في السنوات القليلة الماضية ضمن توجه حكومي لتمكين النساء.

عين وزير الإعلام السعودي ماجد القصبي الثلاثاء، الأكاديمية إسراء عسيري، في منصب الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، لتكون بذلك أول سيدة تشغل هذا المنصب القيادي في قطاع الإعلام الكبير في البلاد.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان لها، إن مجلس إدارتها برئاسة الوزير المكلف القصبي، أصدر قرارا بتكليف عسيري برئاسة الهيئة، لتخلف بذلك سعود بن نصار الحازمي الذي كان مكلفا برئاسة الهيئة.

وتعمل هيئة المرئي والمسموع على تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره ومراقبة محتواه، بجانب منح تراخيص البث والعمل في قطاعات دور العرض والتشغيل، والإذاعات الرقمية والبث الفضائي، والبث الرقمي والكابل والأرضي، إضافة للراديو والسينما والفيديو، وخدمات التلفزة الذكية، وألعاب الفيديو.

شغلت عسيري قبل تسلمها منصبها الجديد، رئاسة اللجنة التنفيذية بالهيئة، بجانب إدارتها المكتب التنفيذي لوزير الإعلام المكلف.

وتحمل عسيري شهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال وزمالة معهد ”ماكين“ للقيادة التنفيذية، بخبرة تقارب الـ 18 عاما في مجالات تقنية المعلومات وريادة الأعمال.

تكليف الأستاذة إسراء منصور عسيري "رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع".. pic.twitter.com/S7M7CmPTPZ — التعيينات (@SaudiDecisions) February 9, 2021

وعملت سابقا في عدة مناصب في جهات مختلفة، إذ تقلدت مناصب قيادية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، والصندوق الصناعي، كما عملت في منظمة ”وندروومان“ التقنية ومعهد ”ماكين“ في الولايات المتحدة الأمريكية، وأسست عددا من الشركات، من أهمها شركة ”اي تري“ للحلول الرقمية.

كما مثلت عسيري المملكة في عدد من اللجان منها: تحالف رواد الأعمال G20 لأربع دورات، وهي عضو مؤسس في شبكة المهنيات السعوديات.

وتنضم عسيري لعدد كبير من السعوديات اللاتي جرى تعيينهن في مناصب قيادية في السنوات القليلة الماضية ضمن توجه حكومي لتمكين النساء.

وبجانب شبكة من القنوات الفضائية والصحف والإذاعات الحكومية، تدير شركات وأفراد سعوديون قطاعا إعلاميا خاصا يضم بدوره شبكة أوسع من القنوات الفضائية والصحف، وبينها مجموعتا ”إم بي سي“ و ”روتانا“.



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