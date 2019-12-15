إسرائيلي يزور الكويت ومعه أدوات صلاته الخاصه

نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية”، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر، مقطع فيديو قالت إنه لإسرائيلي أثناء زيارته الكويت.

وتظهر في الفيديو أبراج الكويت، وكتبت الوزارة في حسابها على تويتر: “قام أحد الإسرائيليين بزيارة الكويت ونشر هذا الفيديو، مصطحبا معه عددا من أدواته الدينية اللازمة للصلاة”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صفحة إسرائيل بالعربية مقاطع فيديو عن زيارات لمواطنين إسرائيليين إلى دول عربية.