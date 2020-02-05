إسرائيلي يناشد بن سلمان بالسماح له بزيارة قبور أجداده في نجران

ناشد مواطن إسرائيلي زعم أنه من مواليد مدينة نجران في السعودية، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالسماح له بالدخول إلى المملكة لزيارة قبور أجداده، كما يقول.

وقامت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية (إسرائيل بالعربية) بنشر تسجيل مصور يظهر فيه اليهودي "داوود بن يوسف شكر"، وهو يدعي أنه من مواليد نجران عام 1944.

وقال شكر إنه "حتى سنة 1948 كان يوجد 260 يهوديا في نجران السعودية، في حين وصل عددهم الآن إلى 15 شخصا فقط وهو من ضمنهم".

ودعا اليهودي بن سلمان السماح له بالدخول إلى الأراضي السعودية وزيارة قبور أجداده في المملكة.

يشار إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية أصدرت قرارا يسمح لمواطنيها بزيارة المملكة لأغراض أداء مناسك الحج والعمرة أو لعقد اجتماعات تتعلق بعالم المال والأعمال.

لكن السعودية وعلى لسان وزير خارجيتها أكدت أن هذا القرار لا يغير شيئا بخصوص القانون السعودي الذي يمنع حاملي الجنسية الإسرائيلية من دخول أراضي المملكة.