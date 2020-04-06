إسرائيل: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 51 والإصابات تتجاوز 8600

أفادت البيانات الرسمية في إسرائيل صباح اليوم الاثنين بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 51 حالة.

كما أظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة “جيروزاليم بوست” على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8611 حالة.

وأوضحت أن 141 من المصابين في حالة خطيرة، بينما وُصفت أعراض 7643 من المصابين بالطفيفة. وتعافى 585 بصورة كاملة.

من جهته، قال مسؤول إسرائيلي، الإثنين، إن الحكومة في طريقها إلى “الإغلاق الكامل” في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال نائب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، ايتمار غروتو، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إنه من المرجح أن يبدأ الإغلاق يوم الأربعاء.

ومساء الأربعاء يبدأ اليهود احتفالاتهم بعيد الفصح اليهودي الذي يستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، قال مساء الأحد للمحطة الإخبارية الإسرائيلية “12” إن الحكومة تدرس فرض الإغلاق الشامل بدءا من الأربعاء.

ويمثل عيد الفصح تحديا لإسرائيل في جهودها لوقف انتشار فيروس كورونا، حيث يقيم اليهود مواد عشاء مساء الأربعاء، للاحتفال بالعيد، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقال غروتو: “يتعين علينا الانتظار لفترة أسبوع بعد عيد الفصح لتقييم حجم الضرر”.

وخلال شهر مارس/ آذار الماضي اتخذت الحكومة الإسرائيلية سلسلة تدابير للحد من انتشار الفيروس إلا أنها لم تصل حد الإغلاق الكامل. (وكالات)