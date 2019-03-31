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"إسرائيل" بصدد المصادقة على 4900 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

"إسرائيل" بصدد المصادقة على 4900 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
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