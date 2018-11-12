إسرائيل تؤكد مقتل ضابط وإصابة آخر في اشتباكات غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ضابط وإصابة آخر بجروح متوسّطة خلال مشاركتهما في تنفيذ عملية داخل قطاع غزة تخللها تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين من حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر": "خلال عملية تشغيلية لوحدة خاصة بقطاع غزة، تم تبادل إطلاق النار. وقد قتل في الحادثة ضابط من جيش الدفاع وأصيب ضابط آخر بشكل متوسط. وتم تبليغ عائلتيهما بالخبر. وقد انتهت العملية".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزّة أشرف القدرة إن "6 فلسطينيين قتلوا، وأصيب 7 آخرون بجراح مختلفة إثر الاشتباكات التي اندلعت شرقي خان يونس في جنوب القطاع".

وأفاد مراسلنا بأن الفصائل الفلسطينية أطلقت فجر اليوم الاثنين "رشقة جديدة من القذائف الصاروخية نحو موقع كرم أبو سالم العسكري شرق رفح جنوب قطاع غزة".

وذكرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء أمس أن عناصر تابعة لها تصدت لقوة خاصة إسرائيلية خاصة تسللت شرقي خانيونس.

وقالت: "قوة خاصة تابعة للعدو تسللت في سيارة مدنية في منطقة مسجد الشهيد إسماعيل أبو شنب بعمق 3 كم شرقي خانيونس، وقامت هذه القوة باغتيال القائد القسامي نور بركة".

ولفتت إلى أنه بعد اكتشاف أمر "القوة الإسرائيلية وقيام مقاتلينا بمطاردتها والتعامل معها، تدخّل الطيران الحربي للعدو وقام بعمليات قصف للتغطية على انسحاب هذه القوة ما أدّى لاستشهاد عدد من أبناء شعبنا".

أما أدرعي، فقد قال إنه "تم رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، لافتا إلى أن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية "اعترضت اثنين منها".

فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي طلب من المستوطنين في منطقة "غلاف غزة" البقاء داخل منازلهم على خلفية حدث أمني يتعلق بقطاع غزة.