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إسرائيل تؤكد مقتل ضابط وإصابة آخر في اشتباكات غزة

إسرائيل تؤكد مقتل ضابط وإصابة آخر في اشتباكات غزة
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