إسرائيل تتدرب في اليونان على مواجهة "إس-300"

رجح بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون سلاح الجو الإسرائيلي، قد تدرب خلال مناورات جوية في اليونان على كيفية مواجهة منظومات "إس-300" الروسية التي حصلت عليها سورية مؤخرا.

وكتب المستخدم rambo54 على تويتر، أن المقاتلات الإسرائيلية من طراز F-16I Sufa من الجيل الرابع عادت من القاعدة الجوية اليونانية "لاريسا"، بعد تدريبات جوية مكثفة دامت عدة أسابيع مع سلاح الطيران اليوناني، وبمشاركة منظومات الدفاع الجوي اليونانية "إس-300".

وفي أكتوبر، ذكرت الأنباء أن منظومات "إس-300" الروسية، التي استلمتها سورية سيتم تعديلها إلى S-300PMU-2 Favorit لتوازي تلك التي حصلت عليها إيران.

وفي وقت سابق من نفس الشهر، أفاد موقع "ديباكافيل" الإسرائيلي بأن الجانب الروسي تعمد منذ البداية تسليم سورية منظومات من نفس النموذج الموجود لدى إيران، لكي يتمكن المختصون الإيرانيون من مساعدة السوريين في توجيهها وإدارتها.

وأشار الموقع إلى أن إسرائيل تسعى للمشاركة في المناورات الجوية في الخارج بمشاركة "إس-300"، كما جرى قبل فترة في أوكرانيا.