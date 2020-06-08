إسرائيل تتراجع عن تخفيف قيود كورونا بعد قفزة بالاصابات الجديدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل ربما تواجه بالفعل احتمال تضاعف معدل العدوى خلال عشرة أيام.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إن إسرائيل ستتوقف عن تخفيف القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا بعد زيادة حادة في حالات الإصابة الجديدة.

وأضاف نتنياهو في بيان ”هناك زيادة حادة جدا في الإصابة بالمرض“.

وتابع قائلا ”أول ما قررنا فعله هو التوقف. أوقفنا جميع إجراءات التخفيف التي كنا سنطبقها خلال الأيام القليلة المقبلة“.

وقال إن إسرائيل ربما تواجه بالفعل احتمال تضاعف معدل العدوى خلال عشرة أيام. وحث السكان على الالتزام بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات والحفاظ على النظافة الجيدة.

ولم يذكر نتنياهو بالتفصيل إجراءات التخفيف التي عُلقت، لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أنها تشمل إعادة تشغيل خدمة القطارات ومعاودة فتح المسارح ودور العرض السينمائي.

وسجلت إسرائيل في المجمل 17863 حالة إصابة بكوفيد-19، المرض الناجم عن الفيروس، و298 وفاة.

وبعد فرض القيود في بداية الجائحة، خففت الحكومة إجراءات العزل العام في منتصف أبريل نيسان وسمحت تدريجيا بمعاودة فتح المدارس والشركات ومراكز التسوق والشواطئ والمتاجر والمطاعم.

