إسرائيل تتوعد: لدينا بنك أهداف في لبنان أكبر بكثير من غزة

جاءت التهديدات الاسرائيلية بعد يوم من تحذير زعيم حزب الله حسن نصر الله من اندلاع "حرب إقليمية" تؤدي إلى "زوال" إسرائيل.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الأربعاء، إن لدى جيش بلاده في لبنان "بنك أهداف" أكبر بكثير من ذلك الذي هاجمه في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غانتس خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي (نحو 660 جنديا) الذين سقطوا في عملية "سلام الجليل" (حرب لبنان الأولى) التي اندلعت في 6 يونيو/حزيران 1982.

تهديدات غانتس جاءت بعد يوم من كلمة أدلى بها الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله، حذر فيها من اندلاع "حرب إقليمية" تؤدي إلى "زوال" إسرائيل، إذا استمرت انتهاكاتها في مدينة القدس المحتلة.

وقال غانتس إن "بنك الأهداف الإسرائيلي في لبنان، أكبر بكثير من الذي استهدفته إسرائيل في قطاع غزة خلال العملية العسكرية الأخيرة".

وأضاف" "دولة لبنان هي من تتحمل مسؤولية أي عدوان يندلع من جانبها".

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بالقدس في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.

ولاحقا انتقلت المواجهات إلى بقية مناطق الضفة الغربية.

وفي قطاع غزة، اندلعت مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما، شنت خلالها إسرائيل مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما تسبب باستشهاد وجرح المئات.