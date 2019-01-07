"إسرائيل" تجمد نقل الأموال القطرية إلى غزة

اسرائيل عاقبت حماس على اطلاق صاروخ على عسقلان

قررت "إسرائيل" ظهر اليوم الإثنين، تجميد نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة جراء إطلاق صاروخ صوب عسقلان.وذكرت القناة 20 العبرية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أصدر أوامره بتجميد نقل حقائب الأموال القطرية التي كان من المفترض أن تصل هذا الأسبوع للمرة الثالثة إلى حركة حماس في قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ على عسقلان صباح اليوم.وكان صاروخ أطلق من قطاع غزة فجر اليوم سقط في منطقة مفتوحة بعسقلان أعقبه قصف إسرائيلي لمواقع للمقاومة شمال القطاع.

وكانت إسرائيل قد أعلنت موافقتها على دخول شاحنات الوقود الممولة من قطر، وكذلك الأموال القطرية لقطاع غزة، بهدف تحسين الأحوال الاجتماعية، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية في غزة.