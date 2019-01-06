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إسرائيل تحتجز 5 مستوطنين بتهمة قتل الفلسطينية عائشة الرابي

إسرائيل تحتجز 5 مستوطنين بتهمة قتل الفلسطينية عائشة الرابي
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