إسرائيل تحظر الرحلات الجوية الدولية للحد من كورونا

إسرائيل شبه مغلقة أمام الأجانب منذ بدء تفشي الجائحة إذ لا يُسمح سوى لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بالدخول.

قررت إسرائيل حظر الرحلات الجوية للركاب، سواء القادمة أو المغادرة، لمدة أسبوع اعتبارا من مساء يوم الاثنين بهدف وقف انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية اجتماع لمجلس الوزراء "بخلاف الحالات الاستثنائية النادرة... نحن بصدد إغلاق مجالنا الجوي بإحكام لمنع دخول السلالات الجديدة للفيروس، وأيضا لضمان المضي قدما ​​بسرعة في حملتنا للتطعيم".

وذكر بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن الحظر سيبدأ اعتبارا من الساعة 2200 بتوقيت جرينتش وحتى نهاية يناير كانون الثاني الجاري.

وسعت إسرائيل يوم الأحد نطاق حملة التطعيم بلقاح كوفيد-19 لتشمل المراهقين.

وإسرائيل شبه مغلقة أمام الأجانب منذ بدء تفشي الجائحة إذ لا يُسمح سوى لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بالدخول.

كما وسعت إسرائيل يوم الأحد نطاق حملة التطعيم بلقاح كوفيد-19 لتشمل المراهقين.

وكانت الحملة تقتصر في البداية على كبار السن وغيرهم من الفئات المعرضة لمخاطر إصابة عالية، لكنها تشمل الآن كل من تجاوز عمره 40 عاما وكذلك الفتية والفتيات من سن 16 إلى 18 عاما بعد موافقة آبائهم.

توسيع حملة التلقيح ضدّ كورونا في إسرائيل لتشمل المراهقين

وقالت متحدثة باسم وزارة التعليم إن هذه الخطوة تهدف "لتمكينهم من العودة (للمدارس) وانتظام الامتحانات".

وإسرائيل أسرع دول العالم من حيث وتيرة توزيع اللقاح. وتقول وزارة الصحة إنها طعمت أكثر من 25 في المئة من سكانها البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة بجرعة واحدة على الأقل منذ 19 ديسمبر كانون الأول بفضل واردات منتظمة من لقاح شركة فايزر.

وتخضع البلاد لعزل عام ثالث منذ 27 ديسمبر كانون الأول وتعتزم إنهاءه بنهاية يناير كانون الثاني. ويقول منتقدون إن الحكومة تسيء التعامل مع الأزمة وتفتقر إلى استراتيجية واضحة طويلة الأجل وتسمح للسياسة بالتأثير على قراراتها.

وقال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف جالانت إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت المدارس ستفتح من جديد الشهر المقبل.



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