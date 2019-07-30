إسرائيل تحكم بسجن محامي الأسرى وتنديد فلسطيني باستدعائها طفلا للتحقيق!

اصدرت محكمة اسرائيلية حكما بالسجن بحق محامي هيئة شؤون الأسرى، فيما نددت منظمة التحرير باستدعاء سلطات الاحتلال طفلا فلسطينيا لم يتجاوز عمره أربعة أعوام ونصف من سكان شرق القدس للتحقيق.

وقالت الهيئة في بيان إن محكمة “عوفر” العسكرية غربي رام الله، أصدرت حكما بالسجن بحق محامي الهيئة طارق برغوث بالسجن لمدة 13 سنة ونصف السنة.

ولم يوضح البيان التهم التي وجهتها إسرائيل للمحامي “برغوث”، الذي اعتقل خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رام الله بتاريخ 27 شباط/فبراير الماضي.

ويتواجد برغوث، الذي يعد من المحامين البارزين في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، في سجن نفحة.

الى ذلك، نددت منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء باستدعاء سلطات الاحتلال الإسرائيلية طفلا فلسطينيا لم يتجاوز عمره أربعة أعوام ونصف من سكان شرق القدس للتحقيق معه.

وانتقدت دائرة حقوق الإنسان في المنظمة في بيان لها “الصمت الدولي المتواصل تجاه الجرائم والانتهاكات التي تواصلها قوات الإرهاب التابعة لحكومة المستوطنين بحق أطفال فلسطين، وآخرها استدعاء الطفل محمد ربيع عليان البالغ أربع أعوام ونصف برفقة والده للتحقيق بتهمة إلقاء الحجارة”.

وقالت الدائرة إن هذا الأمر “ما كان له ليكون لولا الدعم والغطاء الأمريكي وصمت المجتمع الدولي عن ممارسات إسرائيل الخارجة عن القانون والاجماع الدولي”.

وأضافت أن “هذه الجريمة المخالفة للاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الطفل الموقع عليها من قبل دول العالم، والتي مارستها إسرائيل علنا وجهرا مستهترة بالمجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته، جاءت من أجل إرهاب الشعب الفلسطيني وايصال رسالة له بأن أحدا لا يستطيع مساعدته أو حمايته من بطشها”.

وطالبت الدائرة دول العالم كافة بـ”أن تلتزم بما وقعت عليه من اتفاقيات دولية، وخاصة ما يتعلق بها بحقوق الانسان، وأن تحاسب وتجرم حكومة المستوطنين وقادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسب ما تنص عليه هذه الاتفاقيات والقانون الدولي والبرتوكولات الملحقة”.

وأعلنت عائلة الطفل محمد عليان تلقيه أمس الاثنين أمر استدعاء للتحقيق من الشرطة الإسرائيلية بتهمة ضلوعه في إلقاء حجارة على دوريات الشرطة في منطقة سكنه في بلدة العيساوي شرق القدس.

وصرح والد الطفل، بعد جلسة تحقيق قصيرة معه الثلاثاء، بأن الشرطة الإسرائيلية هددت باعتقال طفله وإرساله إلى مركز تأهيل في حال تكرار مشاركته في حوادث إلقاء حجارة باتجاه دورياتها.

لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الاستدعاء تم توجيه إلى والد الطفل لتحذيره من مغبة مشاركة الطفل في أعمال شغب وإلقاء حجارة.

