إسرائيل تحوّل أموال المقاصة الى السلطة الفلسطينية

منذ مايو/ أيار الماضي، رفضت السلطة الفلسطينية استلام عائدات المقاصة تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، ردا على إعلان تل أبيب نيتها ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.

أعلن رئيس هيئة الشؤون المدينة الفلسطينية الوزير حسين الشيخ الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية حوّلت أموال المقاصة لحساب السلطة الفلسطينية.

وقال الشيخ، في تغريدة على توتير، إن إسرائيل "حوّلت كامل المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة، والبالغة قيمتها، ثلاثة مليارات و768 مليون شكيل" (حوالى 1.14 مليار دولار).

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع منها تل أبيب 3 بالمئة، كأجرة جباية.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، رفضت السلطة الفلسطينية استلام عائدات المقاصة من إسرائيل، تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، ردا على إعلان تل أبيب نيتها ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.

لكن السلطة أعلنت في 17 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، استئناف التنسيق "الأمني والمدني" مع إسرائيل.