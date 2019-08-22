إسرائيل تحوّل جباية ضريبة المحروقات للجانب الفلسطيني

اعتبارا من الشهر الجاري، بدأت الحكومة الفلسطينية تجبي ضريبة المحروقات “البلو” محليا من خلال طواقم وزارة المالية.

أعلن حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (المختصة بالتواصل مع إسرائيل)، أن الجانب الفلسطيني بدأ بجباية ضريبة المحروقات (البلو) بدلا من إسرائيل.

وقال الشيخ، الذي يشغل كذلك منصب عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، في تغريدة على توتير:” تم الانتهاء من أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بعد مفاوضات مضنية”.

وأضاف:” بدأنا باستيراد البترول من إسرائيل بدون ضريبة (البلو)، بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية”.

وضريبة المحروقات (البلو)، أحد أنواع الرسوم المفروضة على الوقود المباع في السوق الفلسطينية، وتشكّل نسبته أزيد من 100 بالمئة من سعر الوقود الأساسي، وكانت إسرائيل تحولها للفلسطينيين ضمن أموال المقاصة.

واعتبارا من الشهر الجاري، بدأت الحكومة الفلسطينية تجبي ضريبة “البلو” محليا من خلال طواقم وزارة المالية.

وفي 2018، بلغ إجمالي قيمة ضريبة المحروقات، 2.4 مليار شيكل (666.7 مليون دولار)، تشكل نسبتها 30 بالمئة من أموال المقاصة.

وتضخ ضريبة “البلو”، للحكومة -التي تواجه حاليا أزمة مالية خانقة-240 مليون شيكل شهريا بالمتوسط.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.

ولم يتقاض موظفو القطاع العام الفلسطيني، إلا 50 -60 بالمئة من قيمة أجورهم الشهرية، منذ فبراير/ شباط 2019.