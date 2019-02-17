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إسرائيل تخصم 138 مليون دولار من أموال الجباية الفلسطينية

إسرائيل تخصم 138 مليون دولار من أموال الجباية الفلسطينية
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