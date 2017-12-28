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إسرائيل تخيّر طالبي اللجوء الأفارقة ما بين الطرد أو السجن‎

إسرائيل تخيّر طالبي اللجوء الأفارقة ما بين الطرد أو السجن‎
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