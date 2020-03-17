إسرائيل تدعو السكان لالتزام منازلهم بعد ارتفاع اصابات كورونا الى 324

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في اسرائيل الثلاثاء، إلى 324 وفقا لإحصائية جديدة صادرة عن وزارة الصحة .

حثت وزارة الصحة الإسرائيلية السكان على عدم مغادرة منازلهم إلا "للاحتياجات والخدمات الضرورية" وذلك في توجيهات جديدة صدرت الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان الظروف المستثناة مثل الخدمات الحيوية وطلب الرعاية الطبية قائلة "لا يجب مغادرة المنزل إلا لحالات الضرورة".

وأشارت التوجيهات إلى أن المتنزهات والشواطئ والمراكز التجارية ليست ضمن الاستثناءات.

وقالت إن الإسرائيليين سيسمح لهم بالتبضع لشراء الأغذية إذا لم تكن خدمة التوصيل للمنزل متاحة كما سيسمح لهم بالتريض في الهواء الطلق لمدة 10 دقائق إذا لم يكن أحد بالجوار.

ولم يتضح بعد إن كانت الشرطة ستباشر في فرض هذه التوجيهات.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في اسرائيل إلى 324، وفقا لإحصائية جديدة صادرة عن وزارة الصحة الثلاثاء.

