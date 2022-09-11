إسرائيل تزعم احباط عشرات العمليات في الضفة الغربية

زعمت اسرائيل الاحد، احباط العشرات من عمليات اطلاق النار في الضفة الغربية منذ مطلع العام، ملقية باللائمة في ارتفاع وتيرة هذه العمليات على ما وصفته بتقاعس السلطة الفلسطينية عن فرض النظام في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار في كلمة بجامعة رايخمان بمدينة هرتسليا "منذ مطلع العام الجاري تمّ إحباط أكثر من 130 عملية إطلاق نار على خلفية قومية مقارنة مع 98 عملية في الفترة ذاتها من العام المنصرم، و19 فقط في الأشهر الثمانية الأولى من عام (2020).

واعتبر ان "الارتفاع المستمر في محاولات المنظمات الفلسطينية تنفيذ عمليات إطلاق نار يعود إلى عدم تمكن السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن التابعة لها من فرض النظام بشكل كامل على المناطق الخاضعة لسيطرتها"، بحسب ما نقلته عنه قناة (كان) الرسمية.

واضاف بار ان "هذا الأمر يلزم قوات جيش (الدفاع) وأفراد الأذرع الأمنية الأخرى بالدخول بشكل يومي قرى وبلدات فلسطينية بهدف اعتقال مطلوبين، حيث تم منذ بداية العام اعتقال أكثر من 2000 فلسطيني".

وكان رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير حسين الشيخ اتهم إسرائيل في مقابلة مع موقع "واللا" العبري الخميس،بإضعاف السلطة الفلسطينية.

وقال الشيخ إن العمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية منذ أكثر من عام أدت إلى إضعاف السلطة وخنقها اقتصاديا، مشيرا الى ان السلطة الفلسطينية سبق أن حذرت من أن العمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ستفضي إلى التصعيد.

وتشهد مناطق الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، عمليات إسرائيلية عسكرية، وخاصة في مدينتي جنين ونابلس، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، واعتقال المئات.

تحذير مصري

وفي سياق متصل، قالت هيئة البثّ الإسرائيلي العامة ("كان 11") ان مسؤولين مصريين حذروا اسرائيل من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، "قد يخرج عن نطاق السيطرة"؛ كما وجّهوا انتقادا لها بسبب تزايُد اقتحاماتها للضفة.

وقالت صحيفة "هآرتس" من جانبها ان إسرائيل تحاول دفع أجهزة الأمن الفلسطينية إلى تنفيذ حملات اعتقال ضد ناشطين ومسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية، وخاصة في منطقتي جنين ونابلس، بادعاء منع تصعيد واسع في الضفة الغربية.

وتعتبر إسرائيل أن قرارا في هذا الاتجاه، ينبغي أن يصدر عن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ولذلك توجهت إسرائيل إلى دول، بينها مصر وقطر، إضافة إلى الولايات المتحدة، من أجل ممارسة ضغوط في هذا الاتجاه على عباس.

وأفادت هيئة البث بأنّ المسؤولين المصريين، انتقدوا سلوك جيش الاحتلال، وأشاروا إلى أنهم يرون أن الزيادة في اقتحامات الجيش الإسرائيلي وعملياته في الضفة؛ "تحرِج السلطة الفلسطينية وتضعِف موقفها أكثر".

ووفق التقرير ذاته، حذّر المسؤولون المصريّون من أنه إذا استمر الوضع في الضفة على ما هو عليه، فإن إسرائيل "ستواجه انفجارا وفوضى سياسية في الضفة مع اقتراب اليوم الذي يلي أبو مازن (أي رحيل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس)".