إسرائيل تستأنف بناء الجدار الحدودي مع لبنان
إسرائيل تستأنف بناء الجدار الحدودي مع لبنان
استأنفت السلطات الإسرائيلية أعمال الحفر وتركيب البلوكات الإسمنتية على الحدود مع لبنان في عدة نقاط مختلفة.
وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن البناء جاء وسط انتشار كثيف لعناصر من الجيش الإسرائيلي في محيط الأعمال، يقابله من الجهة اللبنانية استنفار للجيش اللبناني وقوات "يونيفيل".
ولفتت إلى أن ثلاث آليات إسرائيلية نوع "بوكلين"، استأنفت أعمال الحفر على الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني مقابل وادي هونين المشرف على بلدة مركبا، بحماية عدد من الآليات المدنية والعسكرية المتمركزة في محيط البناء.
وفي كفركلا، قالت إن الجيش الإسرائيلي تابع تركيب السياج الحديدي هناك فوق الجدار الإسمنتي الفاصل مع لبنان.
معا
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