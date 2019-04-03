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إسرائيل تستعيد رفات جندي من أصل أميركي مفقود منذ عام 1982

إسرائيل تستعيد رفات جندي من أصل أميركي مفقود منذ عام 1982
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