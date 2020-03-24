إسرائيل تستولي على 95% من الأغوار الفلسطينية

55 ألف فلسطيني يعيشون في الأغوار على 5 في المئة من مساحة الأرض، فيما يستولي 12700 مستوطن إسرائيلي على بقية الأراضي.

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الثلاثاء إن السلطات الإسرائيلية استولت على 95 في المئة من أراضي الأغوار الفلسطينية.

وأضاف عريقات في بيان صحافي، إن “سياسة تكثيف الاستيطان في منطقة الأغوار الفلسطينية والبحر الميت، جزء من بدء تنفيذ خطة الضم والسرقة والاستيطان”.

وأشار إلى أن 55 ألف فلسطيني يعيشون في الأغوار، على 5 في المئة من مساحة الأرض، فيما يستولي 12700 مستوطن إسرائيلي على بقية الأراضي.

وبنت إسرائيل في عام 2019 أربع بؤر استيطانية جديدة في الأغوار، و110 وحدات استيطانية أضيفت للمستوطنات القائمة، حسب البيان.

وتسرق إسرائيل حسب “عريقات” ما نسبته 94 في المئة من المياه الفلسطينية في منطقة الأغوار.

والشهر الماضي، بدأ فريق أمريكي إسرائيلي بوضع “خريطة دقيقة” لضم أجزاء في الضفة الغربية، بموجب “صفقة القرن” الأمريكية المزعومة.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي بواشنطن خطة “صفقة القرن”، المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت السيطرة الإسرائيلية.

