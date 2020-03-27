إسرائيل تسجل عاشر وفاة بفيروس كورونا والإصابات ترتفع إلى 3035

سجلت إسرائيل، الجمعة، عاشر وفاة بفيروس كورونا مع ارتفاع الإصابات إلى 3035 حالة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة جديدة لرجل عمره 93 عاما في مستشفى سوروكا جنوبي إسرائيل.

وأضافت أن امرأة (76 عاما) توفيت في مستشفى بمدينة بيتح تكفا، وسط إسرائيل، نتيجة إصابتها الشديدة بالفيروس.

وتابعت الهيئة أن وزارة الصحة سجلت 342‎ إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الكلي إلى 3035.

كما نقلت الهيئة عن الصحة، الخميس، أن حالة 49 من مجمل المصابين الذين يتلقون العلاج “حرجة”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن 500 من جنوده سيساعدون الشرطة، بدءا الأحد، في تطبيق قرارات وزارة الصحة لمنع تفشي الفيروس.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش، في بيان: “نستعد لتحويل نحو 500 جندي لمساعدة الشرطة في القيام بمهامها بناء على توجيهات الحكومة والصحة لمنع تفشي وباء كورونا انطلاقا من الأحد”.

وأشار إلى أنه “من المتوقع أن يتلقى الجنود تأهيلا خاصا للمهمة وللنشاط في المجال المدني”.

وحذر مسؤولون إسرائيليون في اليومين الماضيين من ارتفاع أعداد المصابين بما في ذلك الوفيات جراء الفيروس.

وشددت إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين من القيود على حركة المواطنين في محاولة للحد من انتشار كورونا.

وحتى صباح الجمعة، أصاب كورونا قرابة 530 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 24 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 124 ألفاً. (الأناضول)