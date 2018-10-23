ارشيف

للمرة الأولى، وصل موظفون من البلدية الاسرائيلية في القدس الى مخيم شعفاط للاجئين في المدينة، وقاموا بأعمال التنظيف في شوارعه.

ويرى سكان المخيم، وهو الوحيد في القدس، أن هذه الخطوة تُمهد لتطبيق خطة رئيس البلدية نير بركات، بطرد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من المدينة.

ووصل بركات نفسه إلى مدخل المخيم، برفقة عناصر من الشرطة الاسرائيلية.

وقال خضر الدبس، الناطق الاعلامي باسم اللجنة الشعبية لمخيم شعفاط، لوكالة الأناضول إن ما جرى اليوم "خطير جدا وهو تنفيذ عملي لخطة بركات بطرد الوكالة من القدس".

وأضاف:" إن موظفين من البلدية اقتحموا اليوم المخيم، وقاموا بأعمال النظافة في شوارعه، وهو ما يمثل تعد على صلاحيات وكالة الغوث المسؤولة عن تقديم الخدمات للسكان في المخيم".

واستنادا الى الدبس، فإن 14 ألف فلسطيني مسجلين كلاجئين، يقيمون في مخيم شعفاط الذي تم إنشاؤه في العام 1965، إضافة الى 5 آلاف لاجئ فلسطيني من خارج المخيم.

وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية قد بحثت، الأربعاء، خطة أعدها بركات، لطرد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "أونروا" من المدينة.

ونقل بيان للمكتب الإعلامي للكنيست، اطلعت عليه وكالة الأناضول، عن بركات قوله في لجنة الداخلية بالبرلمان:" المال ليس عذرا، والميزانية ليست ذات اعتبار عندما نخرج ونقول: في القدس لا يوجد لاجئون وإنما مواطنون".

وأضاف بركات، متحدثا عن "أونروا":" السيادة في القدس لنا".

وتدير الوكالة مخيم "شعفاط" شمالي القدس الشرقية، وهو المخيم الوحيد في المدينة، ولكن لها أيضا عيادات ومدارس في المدينة نفسها.

وزعم بركات أن الوكالة الأممية "تُحرّض الطلاب في مدارسها على العنف"، داعيا إلى "ضرورة أن يتوقف هذا الأمر".

وتابع:" لقد حان الوقت لإزالة أونروا من القدس، واستبدالها بالتعليم والرعاية والرفاهية والتنظيف بخدمات تقدمها البلدية".

واعتبر بركات أن "قرار الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب خفض الدعم لأونروا، خلق فرصة لتنفيذ خطة ووضع حد لهذا التشويه".

واشار الدبس الى ان "سلطات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت قبل أيام عيادة لوكالة أونروا في البلدة القديمة من مدينة القدس واليوم يقتحمون المخيم".

وقال:" بركات يزعم أن بإمكانه ان يقدم خدمات افضل للسكان ولكن شوارع القدس الشرقية المحتلة شاهدة على العنصرية الاسرائيلية حيث يتم جمع الضرائب من السكان لإنفاقها على المستوطنات".

وأضاف:" وكالة الأونروا باقية حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا ومشرفا، ولا يمكن لبركات أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شطب الوكالة التي ترمز الى قضية اللاجئين".

وتابع الدبس:" ستبقى الوكالة وسيبقى علم وكالة أونروا على مخيم شعفاط حتى يتم حل قضية اللاجئين حلا عادلا".

وكانت وكالة "أونروا" قد قالت في الخامس من الشهر الجاري إنها تعرب عن "قلقها إزاء التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس بلدية القدس بشأن عملياتها ومنشآتها في القدس الشرقية".

وأشارت في تصريح مكتوب أرسلته لوكالة الأناضول:" تدير الأونروا العمليات الإنسانية في توافق مع ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي لا تزال سارية، وقرارات الجمعية العامة ذات العلاقة".

وقالت:" إن الوكالة مكلفة تحديداً من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم الحماية والمساعدة للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى حين التوصل إلى حل للنزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضافت في إشارة الى تصريحات بركات:" إن مثل هذه التصريحات تتعارض مع المبادئ المحورية للعمل الإنساني النزيه والمستقل ولا تعكس الحوار والتفاعل النشط والمنظم الذي تحافظ عليه كل من الأونروا ودولة إسرائيل تقليدياً".

وتأسست "الأونروا" العام 1949، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم سياسيا.

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