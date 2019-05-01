إسرائيل تشغّل "قبتها الحديدية"

نشر الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء بطاريات الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" في جميع أنحاء البلاد في أعقاب هجوم صاروخي من غزة الليلة الماضية.

ويتوقع الجيش أن تكون الأسابيع المقبلة حساسة بشكل خاص مع بدء شهر رمضان، واستضافة مدينة تل أبيب لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، وإحياء إسرائيل ذكرى قتلى الحروب واحتفالها بيوم استقلالها، بالإضافة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وفي وقت سابق، اتهم الجيش الإسرائيلي حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية بإطلاق صاروخ في وقت متأخر من ليل الاثنين، سقط على بعد بضعة كيلومترات قبالة السواحل الإسرائيلية.

وفي أعقاب ذلك، قامت إسرائيل بتقليص منطقة الصيد من 15 ميل بحري إلى 6 أميال فقط حتى إشعار آخر.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد وسعت المنطقة إلى 15 ميلا، وهو ما لم يشهده القطاع منذ عشر سنوات، كأحد أول التنازلات التي تقدمها بموجب اتفاق غير رسمي لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.