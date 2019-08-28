إسرائيل تشكو لمجلس الأمن أنشطة إيران في سوريا

تقدمت إسرائيل بشكوى الى مجلس الأمن الدولي ضد الأنشطة الإيرانية في سوريا، وذلك بعد ايام من شن الدولة العبرية ضربات جوية في جنوب دمشق قالت انها استهدفت احباط مخطط ايراني لضربها.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، قدم الشكوى الثلاثاء، وذلك بعد أيام من إعلان إسرائيل كشف وإحباط مخطط إيراني لاستهداف إسرائيل بطائرات مسيرة مفخخة انطلاقا من الأراضي السورية.

وكتب دانون في الشكوى إنه “يتعين على المجتمع الدولي أن يوضح لإيران أنه لا يمكن التسامح مع هذا السلوك التخريبي ولا مع تمويل الإرهاب”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من الأسبوع الجاري قصف عدد من الأهداف في قرية عقربا، جنوب شرق دمشق.

كما أعلن “إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية عن طريق إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة”.

