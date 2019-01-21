إسرائيل تشن هجوما واسعا على سوريا ودمشق تعلن التصدي له

قال الجيش الإسرائيلي الاثنين، إنه يقصف حاليا أهدافا لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا، وحذر القوات السورية من مغبة شن هجوم على الأراضي أو القوات الإسرائيلية.

ولم يتضمن بيان الجيش أي تفاصيل أخرى.

في حين قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت "لأهداف معادية" ليل الأحد، وأسقطت عددا منها.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله، إنه في تمام الساعة /10ر1/ من فجر يوم الإثنين، قام العدو الإسرائيلي بضربة كثيفة أرضا وجوا وعبر موجات متتالية بالصواريخ الموجهة، وعلى الفور تعاملت منظومات دفاعنا الجوي مع الموقف واعترضت الصواريخ المعادية، ودمرت أغلبيتها قبل الوصول إلى أهدافها، وهي تتابع تصديها البطولي للعدوان".

وقالت "سانا"، إن "العدوان الإسرائيلي تم من فوق الأراضي اللبنانية ومن فوق إصبع الجليل ومن فوق بحيرة طبريا، واستخدم مختلف أنواع الأسلحة لديه، وتمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لمعظم الأهداف المعادية".

ولفت المراسل إلى أن "الدفاعات الجوية السورية أسقطت عشرات الأهداف المعادية التي أطلقها العدو الإسرائيلي باتجاه الأراضي السورية".

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن هناك "قصفا صاروخيا إسرائيليا مكثفا على محيط مطار دمشق الدولي، وضواحي العاصمة دمشق وريفها الجنوبي والجنوبي الغربي".



وأضاف أن "الصواريخ وصلت إلى أهدافها وأصابت مواقع ومستودعات للإيرانيين وحزب الله اللبناني".



كانت وسائل الإعلام السورية قالت في وقت سابق الأحد، إن الدفاعات الجوية صدت هجوما إسرائيليا في جنوب البلاد وأسقطت سبعة صواريخ.

وبثت "سانا" مقاطع فيديو قالت إنها تظهر تصدي الدفاعات السورية للغارات الإسرائيلية.

رويترز