إسرائيل تشيد بوزير الخارجية البحريني وتأمل في توثيق العلاقات

اعربت اسرائيل عن املها في توطيد العلاقات مع البحرين في اعقاب مقابلة وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة مع وسائل الاعلام العبرية التي زارت المنامة

وقالت تقارير عبرية ان تل ابيب وجهت دعوة لصحافيين بحرينيين لزيارة البلاد تعبيرا عن امتنانها.

وقال الوزير البحريني ان اسرائيل دولة قائمة وجزء من الشرق الاوسط وأعرب عن أمله بتحقيق السلام مع دولة الاحتلال

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان نشرته على “تويتر”، “دولة إسرائيل ترحب بقرار وزير الخارجية البحريني بإجراء الحوارات علانية مع صحفيين إسرائيليين، وتعرب إسرائيل عن امتنانها للكلمات الإيجابية التي عبر عنها معالي الوزير في المقابلات مع الإعلام الإسرائيلي، مما يبعث الأمل في توثيق العلاقات الثنائية ومستقبل سلمي لمنطقتنا”.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية إيمانويل نحشون لتايمز أوف إسرائيل إن القدس وجهت دعوة رسمية لصحافيين بحرينيين لزيارة إسرائيل.

وقال نحشون: “سأشعر بسعادة غامرة لاستضافة وفد من الصحافيين البحرينيين وتعريفهم على إسرائيل”، مضيفا أن “التواصل المباشر هو المفتاح للسلام”.

وتابع آل خليفة حديثه قائلا: “على من عرضنا السلام من خلال مبادرة السلام [العربية]؟ لقد عرضناه على دولة اسمهما دولة إسرائيل، في المنطقة. لم نعرضه على جزيرة بعيدة أو دولة بعيدة”، في إشارة منه إلى إطار السلام التي اقترحته السعودية.

وأضاف: “عرضناه (السلام) على إسرائيل، ولذلك نحن نعتقد أن إسرائيل هي دولة ستبقى، ونحن نرغب بعلاقات أفضل معها، ونرغب بسلام معها”.