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إسرائيل تصادق على بناء نحو 2200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

إسرائيل تصادق على بناء نحو 2200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
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