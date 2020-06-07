إسرائيل تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة لدى مصر

في مايو/ أيار 2019 أنهى السفير السابق غوفرين مهام منصبه بالقاهرة في مايو 2019 وعاد إلى تل أبيب، ليبقى منصب السفير في القاهرة شاغراً لأكثر من عام.

صادقت الحكومة الإسرائيلية الأحد، على تعيين الدبلوماسية أميرة أورون، سفيرة لدى مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، وفق ما أوردته قناة “كان” الرسمية.

والثلاثاء، وافق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته غابي أشكنازي، على تعيين “أورون” سفيرة في القاهرة.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أعلنت لجنة التعيينات بوزارة الخارجية الإسرائيلية اختيار “أورون” سفيرة لدى القاهرة، خلفا لـ”ديفيد غوفرين”.

إلا أن القرار لم يتم اعتماده من قبل الحكومة طوال تلك الفترة على خلفية سعي نتنياهو لتعيين “صديقه” أيوب قرّا (من الطائفة الدرزية) وزير الاتصالات السابق في المنصب، غير أنه تراجع بعد تزايد الاعتراضات داخل “الخارجية” الإسرائيلية، وفق صحيفة “معاريف”.

وفي مايو/ أيار 2019 أنهى السفير السابق غوفرين مهام منصبه بالقاهرة في مايو 2019 وعاد إلى تل أبيب، ليبقى منصب السفير في القاهرة شاغراً لأكثر من عام، وفق المصدر ذاته.

وستكون “أورون”، التي تجيد اللغة العربية، أول سيدة تعمل سفيرة لإسرائيل لدى مصر منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين.

وبدأت “أورون” عملها في الخارجية الإسرائيلية عام 1991، وتقلدت عدة مناصب داخلها بينها نائب المتحدث باسم الوزارة، كما عملت في سفارة بلادها في كل من مصر وتركيا.

وفي عام 1979، وقعت مصر وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن معاهدة سلام، شكلت إطارا عاما لتسوية الصراع العسكري بين البلدين، وبدء علاقات ثنائية دائمة ومستقرة بينهما.