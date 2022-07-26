إسرائيل تصادق على مخطط استيطاني جديد جنوبي القدس

صادقت لجنة حكومية إسرائيلية مبدئيا على بناء 1446 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدة صور باهر الفلسطينية جنوبي القدس المحتلة.

وكشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية عن ان الوحدات المصادق عليها تقع في مستوطنة "القناة السفلية" على أراضي بلدة صور باهر، وبين مستوطنتي "هار حوماه" و"جفعات هاماتوس".

واعتبرت الحرحة ان "هذه الخطط لا تضر فقط بعلاقات إسرائيل مع أكبر حليف لها (الولايات المتحدة)، ولكنها تضر بالمصالح الإسرائيلية وآفاق السلام والتسوية في القدس".

وفي تغريدة على تويتر، قالت جفعات عوفران، الباحثة في حركة "السلام الآن" إن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية الاسرائيلية اجتمعت الإثنين، وتمت المصادقة على "إيداع خطة الوحدات الاستيطانية في (مستوطنة) القناة السفلية للاعتراض".

ويتم منح المتضررين فترة 60 يوما لتقديم اعتراضاتهم إلى لجنة الاعتراضات، وفي حال صادقت عليها اللجنة فإنها تعود إلى اللجنة اللوائية من أجل المصادقة النهائية.

وقالت عوفران أن اللجنة أرجأت إلى اشعار اخر قرارها بشأن خطة استيطانية ثانية، تشمل بناء 473 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات هشاكيد" على أراضي بلدة بيت صفافا جنوبي المدينة.

وكان مقررا أن تجتمع اللجنة اللوائية بعد يومين من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل منتصف الشهر الجاري، ولكن تم تأجيل الاجتماع لمدة أسبوع حيث انعقدت أمس الإثنين.

وتُعارض الإدارة الأمريكية الحالية النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب حركة "السلام الآن" فإن أكثر من 230 ألف مستوطن، يعيشون في مستوطنات بالقدس الشرقية.