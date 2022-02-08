إسرائيل تطرد عائلات فلسطينية من مساكنها في الأغوار

طرد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، سبع عائلات فلسطينية من مساكنها في منطقة الأغوار المحتلة بدعوى إجراء "تدريبات عسكرية" في المنطقة.

ونفّذ الجيش قرار الإخلاء، بدعوى استخدام المنطقة كموقع لتدريبات عسكرية، لمدة 17ساعة، تبدأ الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من صباح الثلاثاء (6 تغ).

وقال معتز بشارات، مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية (حكومي)، إن الجيش الإسرائيلي بدأ منذ صباح الثلاثاء تدريبات عسكرية طالت عديد المواقع في الأغوار، بمشاركة عربات مدرعة، ودبابات.

ولفت إلى أن الآليات العسكرية عادة ما تدمر مئات الدونمات الزراعية خلال مثل هذه التدريبات.

واتهم بشارات الجيش الإسرائيلي بتعمد إجراء تدريباته في تلك المواقع المزروعة، لتدميرها وترحيل السكان منها، لصالح مشاريع استيطانية.

وتركزت التدريبات بحسب المسؤول الفلسطيني، في تجمعي ابزيق، والفارسية، مشيرا إلى أن الاحتلال أجبر 7عائلات على الرحيل من مساكنهم منذ الساعة 8 صباحا.

وبيّن أن التدريبات تجري بالذخيرة الحية بين مساكن الفلسطينيين ومراعيهم وحقولهم، وتتسبب في "حالة من الرعب".

وعادة ما تخلّف تلك التدريبات أضرارًا كبيرة في مزروعات السكان، حيث تجوب آليات عسكرية الأراضي الزراعية، وتشق طرقًا وسطها.

وتبلغ مساحة منطقة الأغوار الفلسطينية، نحو 1.6 مليون دونم (الدونم 1000 متر مربع)، ويسكن فيها نحو 65 ألف فلسطيني في 34 تجمعا.

ويبلغ عدد المستوطنين، في المنطقة، منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة عام 1967، نحو 13 ألف إسرائيلي.