إسرائيل تطرد مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش"

تنفذ السلطات الإسرائيلية، الإثنين، حكما يقضي بطرد مدير منظمة حقوق الإنسان الدولية “هيومان رايتس ووتش”، عمر شاكر، حسب صحيفة “هآرتس” العبرية.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية رفض طعن شاكر الذي يمثل المنظمة الحقوقية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في قرار إبعاده، بعد عام ونصف العام من بدء الإجراءات القضائية ضده.

وصدر قرار المحكمة الإسرائيلية في الخامس من الشهر الجاري، ومنح شاكر عشرين يوما للمغادرة.

ويستند القرار القضائي على تعديل في قانون الدخول إلى إسرائيل عام 2017، يمنع دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لأي شخص يدعو إلى مقاطعة إسرائيل.

وتدعي إسرائيل أنها ألغت تأشيرة شاكر بناء على دعمه لمقاطعتها في الماضي، وأنه واصل القيام بذلك من خلال عمله مع “هيومن رايتس ووتش”.

وحسب “هآرتس” فإن شاكر سيصبح ناشط حقوق الإنسان الأول الذي تبعده إسرائيل استنادا على قانون المقاطعة.

الصحيفة أضافت أن شاكر سيواصل مهامه من إحدى الدول المجاورة، كما سيلقي خطابا في الأيام المقبلة في البرلمان الأوروبي وسيلتقي قادة بعض الدول. (الأناضول)