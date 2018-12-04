إسرائيل تطلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانة أنفاق حزب الله

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، أنها أرسلت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تطالب فيها بإدانة “أنفاق حزب الله” بأقوى العبارات الممكنة.

وزعم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، في بيان، أن “الحكومة اللبنانية مسؤولة عن زعزعة الاستقرار في المنطقة”، وأن إيران حولت جنوب لبنان إلى منصة إطلاق للهجمات التي تهدد حياة الأبرياء الإسرائيليين، وتعرض لبنان ومواطنيها للخطر”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أطلق الجيش الإسرائيلي حملة أسماها “درع الشمال”، لكشف أنفاق يقول إن “حزب الله” اللبناني، يقوم بحفرها أسفل الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأضاف دانون “في ضوء انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 1701 (لحل النزاع اللبناني الإسرائيلي)، على الحكومة اللبنانية أن تلتزم بتعهداتها الدولية، وأن تنفذ قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه تنفيذا كاملا”.

وتابع أن “هذه الأنفاق التي حفرها حزب الله وتمولها إيران، إلى جانب الجهود الجارية لنقل الأسلحة، وتحويل المقذوفات غير الدقيقة إلى صواريخ موجهة بدقة، تمثل انتهاكا صارخا لسيادة إسرائيل”.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الثلاثاء، أن قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان (يونيفيل)، تعمل حاليا مع إسرائيل والجيش اللبناني، عبر الخط الأزرق، من أجل ضمان عدم اتخاذ أي أفعال أحادية الجانب تؤدي إلى التصعيد.

من جانبها، قالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، ردا على مزاعم إسرائيل، إنه “على ضوء إعلان العدو الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، إطلاق عملية درع الشمال، المتعلقة بأنفاق مزعومة على الحدود الجنوبية، تؤكد قيادة الجيش أن الوضع في الجانب اللبناني هادئ ومستقر، وهو قيد متابعة دقيقة”.