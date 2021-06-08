إسرائيل تطلق سراح أردنيين تسللا لحدودها الشهر الماضي

أعلن الأردن أنه تسلم مواطنيْه مصعب الدعجة وخليفة العنوز، بعد إفراج الجانب الإسرائيلي عنهما.

أطلقت إسرائيل الثلاثاء، سراح مواطنين أردنيين، تسللا إلى داخل حدودها مع المملكة خلال عدوانها على قطاع غزة الشهر الماضي.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية (رسمية)، إنه "تم اليوم (الثلاثاء) إعادة الأردنيين اللذين تسللا إلى إسرائيل قبل نحو أسبوعين ونصف".

وأشارت إلى أنه تم اعتقالهما في منطقة جلبوع (شمال).

وزعمت أنه "لدى استجوابهما اتضح أنهما خططا لتنفيذ عملية طعن ضد جنود إسرائيليين".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 16 مايو/آيار الماضي اعتقال أردنيين زعم أنهما "يحملان سكاكين وكانا في طريقهما إلى القدس الشرقية".

في غضون ذلك، أعلن الأردن، أنه تسلم مواطنيْه وهما مصعب الدعجة وخليفة العنوز، بعد إفراج الجانب الإسرائيلي عنهما.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في تغريدة، إن الجهود المكثفة التي بذلتها هي إلى جانب مؤسسات الدولة المعنية، "أسفرت عن قيام السلطات الإسرائيلية بإسقاط لائحة الاتهام بحق المواطنين وإلغاء إجراءات الاعتقال وإخلاء سبيلهما".

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين، جراء اعتداءات "وحشية" في القدس ارتكبتها السلطات ومستوطنون إسرائيليون.

ولاحقا، امتد التصعيد إلى الضفة الغربية والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في غزة، استمرت 11 يوما، وانتهت بوقف لإطلاق النار، فجر 21 مايو/أيار الماضي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الضفة وغزة عن 290 شهيدا، بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، وأكثر من 8900 مصاب، مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة مئات، خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.