إسرائيل تعارض الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي "هذا هو موقف إسرائيل الرسمي لكنه لا يعني أننا سنرسل سفنا حربية لمواجهة تركيا".

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس الاثنين إن بلاده تعارض الاتفاق الذي وقعته ليبيا وتركيا الشهر الماضي بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما في شرق البحر المتوسط، لكنه أضاف أن الاتفاق لن يؤدي على الأرجح إلى صراع مع تركيا.

ويحدد الاتفاق ممرا للحدود البحرية بين ليبيا وتركيا مما يمهد على الأرجح لعمليات تنقيب عن النفط والغاز.

ووصفت اليونان، وهي حليف مقرب لإسرائيل وعلى خلاف مع تركيا حول عدد من القضايا، الاتفاق بأنه سخيف كونه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين ساحلي تركيا وليبيا.

ولم يسبق أن علقت الحكومة الإسرائيلية علنا على هذا الاتفاق رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى اليونان الأسبوع المقبل لتوطيد خطط مع اليونان وقبرص لبناء خط أنابيب تحت سطح البحر لتصدير الغاز من إسرائيل إلى أوروبا.

وقالت نيقوسيا إن نتنياهو أبلغ الرئيس القبرصي يوم الجمعة بأن الاتفاق البحري "غير قانوني".

وعندما طُلب منه تأكيد الرواية القبرصية، قال وزير الخارجية الإسرائيلي "هذا هو موقف إسرائيل الرسمي لكنه لا يعني أننا سنرسل سفنا حربية لمواجهة تركيا".

وأضاف كاتس في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية أنه رغم الخصومة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فإنه لا يعتقد أن إسرائيل أو تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تفكران في الدخول في صراع.

وأضاف "لا رغبة لدينا، كما أن تركيا لا رغبة لديها في مواجهة إسرائيل".

