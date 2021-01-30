إسرائيل تعتذر للإمارات بعد تصريحات “ساخرة”

اعتذر مسؤولون إسرائيليون للإمارات، عن تصريحات مسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الإسرائيلية، ربطت فيها زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات، بالرحلات السياحية إلى دبي.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم إن تصريحات رئيسة خدمات صحة الجمهور بوزارة الصحة، إلروعي برايس، مجرد “مزحة فاشلة” لا تعكس موقف الحكومة الإسرائيلية.

وكانت برايس قالت إن “أسبوعين من السلام مع دبي سبّبا وفيات أكثر من 70 عامًا من الحرب”، في إشارة إلى توافد السياح الإسرائيليين إلى إمارة دبي.

ووصف المكتب الإعلامي لحكومة دبي تصريحات برايس بالادعاءات الكاذبة، لربطها بين السفر إلى دبي، وتزايد أعداد المصابين بكورونا في إسرائيل.