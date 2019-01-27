خوان غوايدو

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد في شريط مصور بث على مواقع التواصل الاجتماعي أن بلاده تعترف ب"الحكم الجديد" في فنزويلا المتمثل برئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة.

وقال نتانياهو في الشريط إن "اسرائيل تنضم الى الولايات المتحدة وكندا وغالبية دول اميركا الجنوبية ودول اوروبا عبر الاعتراف بالحكم الجديد في فنزويلا".

واعلن غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة في فنزويلا في تظاهرة حاشدة للمعارضة الاربعاء في كراكاس. وبعيد ذلك، اعترفت به الولايات المتحدة وكندا ودول عدة في اميركا الجنوبية بينها البرازيل وكولومبيا.

وطالبت مدريد وباريس وبرلين ولندن وبروكسل ولشبونة ولاهاي السبت بالدعوة الى انتخابات خلال ثمانية ايام في فنزويلا تحت طائلة الاعتراف بغوايدو رئيسا.

لكن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو رفض هذه المهلة داعيا الى "تمرد شعبي ضد الانقلاب".

واسفر الحراك الاحتجاجي ضد نظام مادورو عن 26 قتيلا في اربعة ايام فيما اعتقل 350 شخصا خلال اسبوع من التظاهرات بحسب الامم المتحدة.