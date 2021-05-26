إسرائيل تعتقل الفنان الفلسطيني معين الأعسم صاحب أغنية "أبو عبيدة معذبهم"

يعتبر الأعسم أحد أشهر المطربين الشعبيين الفلسطينيين.

اعتقلت المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" الفنان الشعبي الفلسطيني معين الأعسم من النقب، بعد غنائه للقدس وغزة وتمجيده للمقاومـة.

وحقق "الشاباك"، اليوم الأربعاء، مع الأعسم من قرية تل السبع في منطقة النقب، والذي اشتهر بالدحية البدوية، وذلك على خلفية غنائه "أبو عبيدة معذبهم"، في إشارة للناطق بلسان كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

مخابرات الاحتلال تعتقل الفنان الشعبي "معين الأعسم" من النقب؛ بعد غنائه للقدس وغزة وتمجيده للمقاومـة. pic.twitter.com/h7dmmFXgD1 — غزة الآن - Gaza Now #عاجل 🚨 (@GazaNownews) May 26, 2021

وأفاد موقع "عرب 48" أنه "بحسب المعلومات المتوفرة حقق الشاباك مع الأعسم لمدة ساعتين، حول تمجيد المقاومة الفلسطينية في غزة وغنائه "أبو عبيدة معذبهم.. ليلة ليلة مرهبهم" خلال الدحية في المناسبات والأعراس، والتي نشرت مقاطع فيديو لبعض منها على شبكات التواصل الاجتماعي، وحذره المحققون من ترديد العبارات المشيدة بالمقاومة في غزة".

ويعتبر الأعسم أحد أشهر المطربين الشعبيين الفلسطينيين، ويشارك في إحياء حفلات فلسطينية في مدن الضفة الغربية.